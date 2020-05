Coronavirus, si “sgonfia” il numero dei positivi nell’agrigentino: adesso però serve cautela

Data importante quella di oggi. Oltre a ricordare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia ventotto anni fa e divenuto simbolo della lotta e della resistenza a Cosa Nostra, oggi è anche il primo giorno dall’inizio della pandemia in cui non si registrano casi di Coronavirus in tutta la Sicilia. Un dato incoraggiante, carico di speranza che ci fa guardare con ottimismo all’immediato futuro. Ma sarebbe davvero folle, proprio alla luce di questi dati frutto di un sacrificio collettivo con oltre due mesi di importanti privazioni, vanificare quanto ottenuto. Anche in provincia di Agrigento, dunque, nessun nuovo contagio da Covid-19. Ed è ormai da oltre una settimana che nella nostra provincia non ci sono episodi del genere. E’ pur vero che il numero dei tamponi eseguito – oggi “soltanto” 68 – è ancora relativamente esiguo. Nell’agrigentino il numero totale è di 7876 tamponi. Invariati anche gli altri numeri diffusi dal report che quotidianamente aggiorna l’Asp di Agrigento: 102 i guariti ( su un totale di 125 casi dall’inizio della pandemia), 14 i decessi. Sono 6 le persone poste in quarantena obbligatoria mentre una soltanto quella dimessa in strutture lowcare. Tre le persone ancora ricoverate in ospedale: all’ospedale S.Elia di Caltanissetta, un altro soggetto all’ospedale Civico di Palermo mentre un’altra persona si trova ricoverata presso una Rsa nel nisseno.

AGRIGENTO. Attuali positivi (2) – Guariti (9) – Deceduti (2)

ARAGONA. Attuali positivi (0) – Guariti (1) – Deceduti (0)

CALTABELLOTTA. Attuali Positivi (0) – Guariti (1) – Deceduti (0)

CAMASTRA. Attuali Positivi (0) – Guariti (1) – Deceduti (0)

CAMPOBELLO DI LICATA. Attuali Positivi (0) – Guariti (5) – Deceduti (0)

CANICATTI. Attuali Positivi (1) – Guariti (6) – Deceduti (0)

CASTELTERMINI. Attuali Positivi (2) – Guariti (1) – Deceduti (1)

FAVARA. Attuali Positivi (0) – Guariti (4) – Deceduti (1)

LAMPEDUSA. Attuali Positivi (1) – Guariti (0) – Deceduti (0)

LICATA. Attuali Positivi (0) – Guariti (8) – Deceduti (1)

MENFI. Attuali Positivi (0) – Guariti (11) – Deceduti (1)

MONTALLEGRO. Attuali Positivi (0) – Guariti (1) – Deceduti (0)

NARO. Attuali Positivi (0) – Guariti (1) – Deceduti (0)

PALMA DI MONTECHIARO. Attuali Positivi (0) – Guariti (8) – Deceduti (1)

PORTO EMPEDOCLE. Attuali Positivi (1) – Guariti (5) – Deceduti (0)

RAFFADALI. Attuali Positivi (0) – Guariti (3) – Deceduti (0)

REALMONTE. Attuali Positivi (1) – Guariti (1) – Deceduti (0)

RIBERA. Attuali Positivi (0) – Guariti (7) – Deceduti (1)

S.MARGHERITA BELICE. Attuali Positivi (0) – Guariti (3) – Deceduti (1)

SCIACCA. Attuali Positivi (2) – Guariti (20) – Deceduti (4)

SICULIANA. Attuali Positivi (0) – Guariti (2) – Deceduti (0)

bollettino asp 23 maggio