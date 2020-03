Coronavirus, tre casi positivi nel nisseno: uno è originario di Licata

Tre nuovi casi di Coronavirus a Caltanissetta. Sono infatti giunti nel pomeriggio i risultati dei tamponi che erano stati effettuati nelle precedenti quarantotto ore. Tra i pazienti positivi al covid19 anche un uomo originario di Licata. Quest’ultimo era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale S.Elia di Caltanissetta due giorni addietro. L’uomo, rientrato dalla Germania passando per la Lombardia, aveva accusato insufficienza respiratoria ed era stato trasportato con ambulanza tramite il 118. Gli altri due casi positivi sono un paziente che era venuto a contatto con la persona defunta a Caltanissetta e un uomo originario di San Cataldo ricoverato nel nosocomio nisseno nel reparto malattie infettive con leggera dispnea. Adottate tutte le misure previste dal DPCM per isolamento dei contatti stretti ecc. In serata sono anche pervenuti decina di test negativi.