Covid, in Sicilia 1681 nuovi casi e 11 morti; 133 ad Agrigento

Nuovo rialzo dei contagi Covid in Sicilia. L’Isola, secondo i dati del ministero della Salute, tra ieri e oggi fa registrare 1.681 nuovi positivi su una platea di 22.589 tamponi antigenici e molecolari: in base a questi numeri, la percentuale di incidenza lievita al 7,4% (ieri era del 6,4%). L’Isola continua a detenere la maglia nera per incremento dei positivi tra le regioni italiane: al secondo posto la Toscana, con 752 nuovi positivi scoperti grazie a 14.332 test.

Si registrano 11 morti, rispetto ai quali la Regione comunica che tre sono riferibili a ieri, sette al 25 agosto e uno al giorno prima. I casi totali salgono a 271.351, i decessi a 6.285. Gli attuali positivi sono 26.525, +415; i guariti 238.541, +1.255. I ricoverati con sintomi sono 778, quelli in terapia intensiva 103, 8 del giorno.

La distribuzione nelle provincie:

329 a Palermo, 353 a Catania, 18 a Messina, 308 a Ragusa, 126 a Trapani, 233 a Siracusa, 94 a Caltanissetta, 133 ad Agrigento e 87 a Enna.