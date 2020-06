Dalla Prefettura alla Moby Zazà, Zoffili (Comitato Schengen): “chiederemo il potenziamento delle Forze dell’Ordine”

In relazione alle recenti problematiche verificatesi nell’accoglienza dei migranti anche a seguito dell’emergenza sanitaria e la conseguente necessita’ di assicurare loro la quarantena, in Sicilia è arrivata una delegazione del Comitato parlamentare di controllo su Schengen, di vigilanza sull’attivita’ di Europol e in materia di immigrazione, guidata dal presidente Eugenio Zoffili, e composta dai deputati Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Vito De Filippo e Toni Chike Iwobi.









“Il Parlamento e’ qui, qui presente. Oggi in Prefettura ad Agrigento abbiamo ascoltato sindaci, il sindacato autonomo di polizia e i suoi agenti e c’e’ stata manifestata l’esigenza del potenziamento degli organici e delle strumentazioni degli agenti, ha dichiarato il presidente del comitato Eugenio Zofilli. Sono preoccupato personalmente di questa situazione. Penso alla comunita’ che s’e’ svegliata con la notizia di 28 persone positive sulla nave. Sono stati effettuati tamponi su tutti gli altri immigrati ospitati sulla nave Zazà, provenienti dalla Sea Watch, e risultano negativi”, ha continuato Eugenio Zoffili. Guardando al turismo, il presidente Zofilli ha detto: “la Sicilia resta comunque Covid free”





Subito dopo la riunione in Prefettura, il Comitato insieme al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa hanno effettuato un sopralluogo al Porto di Porto Empedocle dove al momento è ormeggiata la nave Moby Zazà. Oggi pomeriggio la delegazione si dirigerà verso Lampedusa dove incontreranno il sindaco Martello, i cittadini e andranno al mare con le motovedette della Guardia di finanza. Il comitato, sulle visite effettuate, farà una relazione che verrà portata in Parlamento.