Apertura

Donna investita da uno scooter: morta sul colpo

L'uomo alla guida della moto, 51 anni, adesso si trova ricoverato in gravi condizioni al “Villa Sofia”.

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Ancora sangue sulle strade siciliane. Stamani a Palermo, all’Addaura, una donna, Anna Romano Palpacelli di 65, è morta dopo essere stata investita da uno scooter Beverly guidato da un uomo di 51 anni che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni al “Villa Sofia”.

Il tragico impatto è avvenuto all’altezza della Marsa, sul lungomare Cristoforo Colombo. Dinamica ancora tutta da accertare.

(Foto Gds.it)

In aggiornamento

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Donna investita da uno scooter: morta sul colpo
Agrigento

Agrigento, arrivano tre infermieri pediatrici all’ospedale San Giovanni di Dio
Agrigento

Sanità, i sindacati lanciano l’allarme: “Mancano 258 medici sulle ambulanze del 118” 
Messina

West Nile, fuori pericolo la 74enne ricoverata a Messina
Catania

Cosmetici non a norma, sequestrata attività e denunciata titolare
Catania

Armi clandestine pronte a sparare: arrestato 48enne