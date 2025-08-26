Apertura
Donna investita da uno scooter: morta sul colpo
L'uomo alla guida della moto, 51 anni, adesso si trova ricoverato in gravi condizioni al “Villa Sofia”.
Ancora sangue sulle strade siciliane. Stamani a Palermo, all’Addaura, una donna, Anna Romano Palpacelli di 65, è morta dopo essere stata investita da uno scooter Beverly guidato da un uomo di 51 anni che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni al “Villa Sofia”.
Il tragico impatto è avvenuto all’altezza della Marsa, sul lungomare Cristoforo Colombo. Dinamica ancora tutta da accertare.
(Foto Gds.it)
In aggiornamento
