Migranti, sbarcate 230 persone a Lampedusa

Oltre 230 persone sono sbarcate tra la notte e l’alba a Lampione e a Lampedusa. Si tratta di gruppi da poche unita’ fino a oltre settanta, originari di Tunisia, Bangladesh, Egitto, Eritrea, Sudan, Etiopia e Pakistan. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, che al momento ospita 512 migranti, compresi 45 minori non accompagnati.

Nella giornata di ieri si erano registrati 9 approdi con 452 arrivi, 315 dei quali gia’ partiti con i traghetti di linea diretti a Porto Empedocle. Nel corso della notte 21 persone, fra cui 2 donne e 7 minori, sono state individuate sull’isolotto di Lampione dai militari della guardia costiera: secondo i racconti, avrebbero viaggiato su un gommone di 7 metri salpato da Sfax e sarebbero stati accompagnati fino in acque italiane da un peschereccio tunisino.

Sospetti analoghi riguardano un secondo natante di 4 metri con 8 tunisini, intercettato al largo da una motovedetta della guardia di finanza. Degli altri sei barchini fermati mentre navigavano verso Lampedusa, quattro risultano partiti da Khoms, Zanzur e Zuwara, in Libia.