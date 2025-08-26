Politica

Acqua e rifiuti, Zicari chiede consiglio comunale aperto

Un Consiglio Comunale aperto ad Agrigento su Acqua e Rifiuti. A richiederlo via email è stata il consigliere comunale della Dc Roberta Zicari.
“Credo che il Sindaco di Agrigento, abbia il dovere morale di venire in Consiglio a riferire cosa sta accadendo in città su Acqua e Rifiuti, materie per le quali ha anche trattenuto la delega”; dichiara Zicari.
“Esiste la transazione tra Aica e Siciliacque? Quali sono i reali scenari? Cosa cambia per il personale e per gli utenti se la gestione passasse a Siciliacque? E se si creasse l’ambito unico regionale , come avviene in altri 12 regioni d’Italia, le tariffe sarebbero più basse? E sui rifiuti? Si farà una terza proroga? Il Depuratore Timpa dei Palombi, quando sarà inaugurato? E l’appalto sulle reti? Che fine fa? Almeno il manto stradale di via Crispi oggetto di lavori, riuscirà a farlo sistemare prima dell’inizio della scuola?”, queste le domande del consigliere Zicari al sindaco Franco Miccichè.

