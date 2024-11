Dramma a Lampedusa, giovane muore durante battuta di pesca  

Tragedia a Lampedusa. Un giovane pescatore tunisino è deceduto mentre stava lavorando in profondità per prendere delle spugne di mare, organismi che vivono sui fondali marini. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto.

Il dramma è avvenuto a poca distanza dalla più grande delle Pelagie. L’uomo si trovava su un peschereccio che ha fatto rientro al molo della Madonnina. Sul posto ci sono i carabinieri della locale Tenenza ed il personale della Guardia Costiera. I militari stanno ascoltando gli uomini dell’equipaggio. In arrivo anche il medico legale.