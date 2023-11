Fish&Drug, droga a Porto Empedocle: chieste 5 condanne e 4 assoluzioni 

Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto procuratore Elettra Consoli hanno avanzato cinque richieste di condanna e quattro di assoluzione nell’ambito dello stralcio processuale col rito abbreviato scaturito dall’inchiesta Fish&Drug, l’operazione che ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti con base a Porto Empedocle ma diramazioni nel resto della provincia. In particolare la richiesta di assoluzione è stata inoltrata per un’intera famiglia coinvolta: si tratta di Carmelo Fragapane, 51 anni, la moglie Rosaria Riverso, 49 anni, e gli altri due figli Stefano e Roberto Fragapane, 31 e 30 anni.

Le richieste di condanna, invece, riguardano: Antonio Garlisi, 36 anni, di Canicattì (4 anni e 18 mila euro di multa); Mohamed El Emary Ahmed Saad, 60 anni (3 anni e 14 mila euro); Rosa Puccio, 52 anni, e Giovanna Gazzitano, 27 anni, madre e figlia di Porto Empedocle (3 anni e 14 mila euro); Simona Annunziata Fragapane, 26 anni, di Agrigento (2 anni). Il procedimento è in corso davanti il gup del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo. Si torna in aula il 7 febbraio per le arringhe degli avvocati della difesa.