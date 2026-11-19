La quarta sezione penale della Corte di appello di Palermo, presieduta dal giudice Vittorio Anania, ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione Giuseppina Giardina, 49 anni, e Angelo Di Gloria, 69 anni, per un’estorsione di 700 mila euro nei confronti di un settantacinquenne di Canicattì. I giudici di appello, dunque, hanno confermato il verdetto di primo grado del tribunale di Agrigento. La vicenda risale al 2017. A fare scattare l’inchiesta è stata la denuncia di un settantacinquenne.

Secondo l’impianto accusatorio i due imputati avrebbero minacciato e costretto l’uomo a corrispondere denaro per un valore di 700 mila euro. Per gli inquirenti il piano sarebbe stato ideato da Di Gloria per rientrare dei soldi prestati ad usura alla Giardina. L’anziano, proprietario anche di un tabacchino, sarebbe stato bersaglio di minacce di percosse e addirittura di essere rinchiuso un un reparto di psichiatria. La vittima avrebbe così prelevato denaro per oltre 80 mila euro e stipulato preliminari di vendita di appartamenti e anche del tabacchino. Il 75enne, sempre secondo l’accusa, sarebbe poi stato costretto a firmare una procura generale alla Giardina garantendole di saldare il debito di 115 mila euro con Di Gloria una volta venduti gli appartamenti. La parte offesa si è costituita parte civile con l’avvocato Giacinto Paci. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Antonella Zanchi e Calogero Rinallo.