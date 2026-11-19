Torna al centro dell’attenzione il futuro della Guardia Medica di Montallegro. Nelle scorse ore è arrivata al Sindaco Giovanni Cirillo una comunicazione relativa alla possibile chiusura del servizio, con il trasferimento dei medici attualmente assegnati a Montallegro a Cattolica Eraclea, per garantire l’attivazione della Guardia Medica in quel Comune.

Una decisione che rischia di privare Montallegro di un presidio sanitario essenziale. Il Sindaco ha annunciato un intervento formale presso le autorità competenti e una comunicazione alla Procura della Repubblica, affinché vengano valutate le circostanze della decisione e tutelato il diritto alla salute dei cittadini. Al centro della vicenda anche la distinzione tra Casa della Comunità e Guardia Medica, due servizi con funzioni e orari differenti. A Cattolica Eraclea, infatti, la Casa della Comunità termina la propria attività alle ore 20:00, orario in cui entra in funzione la Guardia Medica.

“L’obiettivo, sottolinea l’Amministrazione, non è creare contrapposizioni tra Comuni, ma garantire a tutti i cittadini un’adeguata assistenza sanitaria, senza che le difficoltà organizzative si traducano nella perdita di servizi fondamentali per una comunità. La salute dei cittadini di Montallegro merita rispetto, attenzione e tutela”.