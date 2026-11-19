Prima sarebbe stato pestato a sangue, senza alcun apparente motivo, all’interno della villa comunale di Ravanusa. Qualche giorno più tardi, invece, minacciato di morte insieme alla moglie affinché ritirasse la querela sporta nei confronti del branco che lo aveva aggredito. La Procura di Agrigento ha avanzato quattro richieste di condanna nei confronti di altrettanti imputati coinvolti nell’inchiesta sull’aggressione di un cinquantenne avvenuta nell’ottobre scorso all’interno della villa comunale di Ravanusa. Il pubblico ministero ha chiesto un anno e dieci mesi di reclusione per Giovanni Pio Galiano, 23 anni; un anno e un mese di reclusione per Raffaele Mattia Avarello, 20 anni; un anno e quattro mesi di reclusione per Giuseppe Galiano, 49 anni, e Carmelo Marchese Ragona, 57 anni. Tutti gli imputati, difesi dagli avvocati Salvatore Manganello e Calogero Meli, sono di Ravanusa. La persona offese, invece, è rappresentata dall’avvocato Carmelo Pitrola. La vicenda è legata all’aggressione avvenuta nell’ottobre dello scorso anno all’interno della villa comunale del paese. Nel pomeriggio è attesa la sentenza del gup Manfredi Coffari.

Ai primi due viene contestato il reato di lesioni aggravate in concorso per aver partecipato attivamente – insieme ad un minorenne – al pestaggio del cinquantenne. Secondo quanto ricostruito i due giovani si sarebbero scagliati contro l’uomo picchiandolo anche con l’utilizzo di un tirapugni. La vittima, con il volto tumefatto, riportò traumi sparsi e la frattura di diverse ossa. In quell’occasione venne preso a pugni anche una seconda persona, giunta in soccorso della vittima. Il cinquantenne riconobbe alcuni dei suoi aggressori e denunciò l’accaduto ai carabinieri. Dieci giorni più tardi arrivarono le minacce. Secondo quanto ricostruito, infatti, il padre di uno degli indagati e un conoscente avvicinarono un parente della vittima incaricandolo di comunicare al cinquantenne di ritirare la querela altrimenti “sarebbe accaduta una guerra”. Per questo motivo ai due viene contestato il reato di atti persecutori e violenza privata.