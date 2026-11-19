Fare rete tra istituzioni, realtà sportive, mondo sanitario e comunità educante per prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere. È questo l’obiettivo del convegno “Il Rispetto è un Gioco di Squadra. Sport, istituzioni e comunità insieme contro la violenza sulle donne”, in programma martedì 24 novembre, dalle ore 17:00 alle 18:30, presso l’Oratorio Don Guanella di Agrigento.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Sportivo Italiano (CSI) – Comitato Provinciale di Agrigento (Ente di Promozione Sportiva Nazionale e Rete Nazionale del Terzo Settore), in partenariato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Oratorio Don Guanella e in collaborazione con la Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, nell’ambito della convenzione territoriale vigente.

L’incontro offrirà un’analisi multidisciplinare del fenomeno della violenza sulle donne, unendo la voce di chi accoglie e tutela le vittime a quella di chi opera sul fronte della giustizia, della rieducazione in ambito penitenziario e della prevenzione educativa sul territorio.

I lavori si apriranno alle ore 17:00 con i saluti istituzionali e l’introduzione del Presidente Territoriale Dott. Giuseppe Daniele Messina, moderatore dell’incontro, che presenterà la campagna nazionale del CSI e i cinque punti del manifesto “Il Rispetto è un Gioco di Squadra”. Seguirà una tavola rotonda ricca di contributi qualificati: Dott.ssa Liliana Militello, Fondatrice e Responsabile del Centro Antiviolenza “Gloria”, approfondirà il ruolo fondamentale delle reti territoriali nell’ascolto, nella protezione e nel sostegno concreto alle donne in difficoltà;Dott.ssa Gesuela Pullara, Dirigente di Polizia Penitenziaria e Comandante del Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti della Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, illustrerà le procedure operative, gli iter di segnalazione e gli strumenti di tutela immediata previsti dalla legge;Dott.ssa Anna Puci, Direttore della Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, interverrà sul trattamento penitenziario e sui percorsi specifici di rieducazione e consapevolezza rivolti agli autori di reati di stalking e violenza di genere;Dott.ssa Giovanna Saieva, Psicologa e Psicoterapeuta, analizzerà le “ferite invisibili”, soffermandosi sulle dinamiche emotive, sull’isolamento e sul percorso di ricostruzione dell’autostima e della libertà della vittima;Dott. Salvatore Natalello, Medico di Medicina Generale, Esperto in Omeopatia e Terapia del Dolore, affronterà l’impatto clinico della violenza fisica, sottolineando l’importanza del pronto intervento sanitario e della corretta refertazione;Don Calogero Proietto, Parroco e Assistente Ecclesiastico del CSI Agrigento, proporrà una riflessione sulla dimensione spirituale, sul senso del limite, sulla responsabilità morale e sul valore della persona.

Prima delle conclusioni, il Presidente Territoriale Dott. Giuseppe Daniele Messina tornerà a intervenire sul tema del “terzo tempo” sociale, evidenziando come lo sport e le associazioni del territorio rappresentino un ponte concreto verso la legalità e il reinserimento positivo nella comunità, in linea con i protocolli nazionali e le convenzioni che il CSI porta avanti con il Ministero della Giustizia negli istituti penitenziari e nei percorsi di giustizia riparativa.

Alle ore 18:20, dopo lo spazio dedicato al dibattito con il pubblico, l’evento si concluderà con la firma simbolica del “Patto del Rispetto”, un impegno condiviso per promuovere dentro e fuori dai campi sportivi relazioni fondate sull’ascolto, sulla fiducia, sulla libertà e sulla parità di genere.