Evade dai domiciliari con un coltello e tenta di aggredire i carabinieri, arrestato 

Con un coltello in tasca si è allontanato, senza alcuna autorizzazione, dalla sua abitazione dove era ristretto in regime di arresti domiciliari. Poi si è recato nei pressi del quartiere dello stadio Esseneto di Agrigento e, alla vista dei carabinieri, si è scagliato contro di loro.

I militari dell’Arma hanno arrestato un ventiduenne tunisino per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, evasione e porto di oggetti atti ad offendere. Non è chiaro il motivo per il quale l’indagato si sia allontanato da casa e perchè avesse anche un coltello. Lanciata la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i militari della stazione di Montaperto che, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccare il ventiduenne. Il giovane è stato nuovamente posto ai domiciliari.