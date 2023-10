Evaso dal carcere in Calabria e arrestato dalla Squadra Mobile di Agrigento

È stato rintracciato a Sciacca, dagli agenti della Squadra Mobile agli ordini del vice questore Giovanni Minardi, Raffaele Calamita il 34enne che non aveva fatto rientro nella sua cella della casa circondariale di Paola, in Calabria. Era evaso dopo un permesso premio. Calamita si è sempre dichiarato innocente riguardo l’omicidio di Salvatore Russo, ucciso, secondo l’accusa, per una vendetta maturata negli ambienti criminali del vibonese. Russo era stato assassinato con quattro colpi di pistola sotto casa a Tropea il dieci settembre del duemilatredici.

Calamita, originario di Tropea, era destinatario di un permesso premio, concesso dal magistrato di sorveglianza di Cosenza. È uscito dalla casa circondariale di Paola lo scorso 28 settembre e avrebbe trascorso una settimana nella casa parrocchiale della Madonna del Carmine nella stessa città di San Francesco.

L’uomo si era recato in Sicilia per avere un incontro con una donna con la quale si presume abbia un rapporto sentimentale. La squadra mobile di Agrigento lo ha trovato in un appartamento, probabilmente, grazie ad una serie di incroci di informazioni.