Si è conclusa a Misano Adriatico (RN), al Villaggio San Pellegrino, la tre giorni dell’evento finale nazionale del progetto “GOOD LIFE: Sport, Benessere, Comunità”, dal titolo “Lo sport fa bene al nostro futuro”, realizzato dalle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS Italia) grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

Dal 20 al 22 novembre i ragazzi provenienti da tutta Italia hanno vissuto giornate intense: tornei e prove di nuovi sport come tchoukball, parkour e chanbara, accanto a pallavolo, basket, beach volley, beach soccer e calcio; tavoli tematici su salute e benessere, sana alimentazione, lettura delle etichette dei cibi, relazioni fra pari e intelligenza artificiale; momenti di gioco, una serata musicale e, a conclusione, la stesura del manifesto “Lo sport fa bene al nostro futuro”. Nei laboratori e nei momenti di confronto i ragazzi hanno messo nero su bianco i propri pensieri su cosa sia per loro una “good life”: “fare nuove e belle amicizie e passare del tempo con i miei amici anziché con il telefono”, “non è solo fare sport, ma uno stile di vita da adoperare ogni giorno”, “una vita migliore inizia dalle piccole scelte che prendiamo ogni giorno”, “la mia Good Life è non arrendermi alle prime difficoltà”, “stare insieme fa bene al cuore e alla mente”, “ascoltare chi parla”, “aiutare qualcuno in difficoltà”, “essere liberi attraverso lo sport”.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Giovanni Verga” di Canicattì, che hanno preso parte al progetto grazie alla collaborazione con l’A.S.D. Al Qattà Sporting Club A.P.S., hanno dato prova di responsabilità e maturità. In particolare i ragazzi ex terza media, oggi alle scuole superiori, già protagonisti della co-progettazione dell’evento, hanno gestito i momenti di gruppo e di aggregazione con grande senso di responsabilità e disponibilità a spendersi per gli altri. “In questi tre giorni c’è stata magia”, ha detto il Dott. Ruggiero Russo, referente nazionale per la progettazione sociale PGS Italia. “Ma la parola magia richiama il magister, il maestro, il più bravo: e i maestri delle PGS sono coloro che stanno alle colonne della S, Don Bosco e Gesù. L’obiettivo delle PGS è far crescere uomini e donne innamorati dello sport sano, ma con valori personali da portare nel mondo. Un mondo che ha bisogno di ognuno di noi per disarmare. E noi possiamo disarmare non telefonando ai potenti della terra, ma semplicemente cercando di essere più comprensivi: se qualcuno ci fa un fallo di gioco, invece di arrabbiarci e mandarlo a quel paese, chiediamogli di stare più attento, smorziamo la tensione. Disarmiamo.”

“Un grazie alla Prof.ssa Treppiedi, al Prof. Corbo, al Vice Presidente Vicario regionale PGS Mauro Di Pasquali, ai tecnici Rosa Lo Vullo e Sharon Maria Vaccarello e alla vice delegata provinciale PGS Agrigento Carla Rizzuto”, dichiara il Dott. Cesare Maria Calabrò, presidente dell’A.S.D. Al Qattà Sporting Club A.P.S. “Non era semplice attraversare lo Stivale con trenta ragazzi tra aereo, bus, treno, taxi e auto. I ragazzi sono stati straordinari e hanno portato in alto il nome della scuola ‘Giovanni Verga’, dell’oratorio salesiano ‘Don Bosco’ e dell’Al Qattà. Continuiamo a camminare insieme su questa strada, con gioia, fiducia e tanta passione, perché il futuro dei nostri ragazzi passa attraverso le mani e il cuore di chi, come noi, oggi sceglie di prendersene cura.” Il percorso proseguirà a Canicattì giovedì 3 dicembre 2026, al Palazzetto dello Sport “Saetta e Livatino”, con l’evento finale del progetto alla presenza degli studenti delle scuole cittadine, della campionessa paralimpica Giada Rossi e del campione del mondo di canottaggio Giovanni Ficarra. Proprio i ragazzi che hanno partecipato all’evento di Misano saranno protagonisti anche a Canicattì: nella giornata del 3 dicembre si occuperanno dell’accoglienza dei compagni della scuola secondaria di primo grado e della primaria dell’I.C. “Giovanni Verga” e degli studenti del biennio dei Licei e degli Istituti tecnici cittadini, mettendo a frutto l’esperienza vissuta.