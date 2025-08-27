Apertura

Fatto esplodere petardo sull’auto di un imprenditore, indagini 

È successo in via Vittorio Emanuele, nel centro di Cianciana

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Un petardo è stato lanciato e fatto esplodere sull’automobile di proprietà di un imprenditore cinquantenne. È successo in via Vittorio Emanuele, nel centro di Cianciana.

L’involucro è esploso sul veicolo provocando un piccolo incendio che avrebbe potuto causare gravi danni. Ad accorgersi di tutto è stato lo stesso proprietario del mezzo, sceso in strada a spegnere il principio di rogo che era stato innescato.

Non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ad occuparsi della vicenda sono i carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma hanno già sentito l’imprenditore. Da capire se si sia trattato di un gesto a scopo intimidatorio oppure di una “bravata”. (Nella foto di Salvatore Carubia una veduta di Cianciana).

