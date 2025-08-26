Palermo

Bimbo di Ribera ingoia una batteria al litio, salvato al Di Cristina 

Il piccolo di 4 anni è stato sottoposto ad un intervento in endoscopia che ha consentito la rimozione della batteria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ingerisce una pila a bottone e i medici dell’ospedale Di Cristina di Palermo gli salvano la vita.
È accaduto nella notte tra sabato e domenica. Protagonista della vicenda un bimbo di quattro anni di Ribera.
A dare l’allarme è stato il fratellino più grande, che si è accorto dell’accaduto e ha informato subito i genitori. Dall’ospedale di Sciacca il piccolo è stato accompagnato all’ospedale Di Cristina dove i sanitari lo hanno sottoposto subito ad una serie di esami radiografici per capire la collocazione della batteria, e poi di operarlo e di salvargli la vita.
L’intervento è stato eseguito dalla pediatra endoscopista Elivira Difrancisca.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Bimbo di Ribera ingoia una batteria al litio, salvato al Di Cristina 
Politica

Tardino, “Il Mediterraneo deve essere crocevia di sviluppo”
Apertura

Furti di auto, estorsioni e riciclaggio a Canicattì: 6 indagati 
Apertura

Brucia il Monte Sara a Ribera, in fumo mille ettari di bosco: “Atto ignobile dei piromani”
Palermo

Malore in mare, morta una donna di 74 anni
Politica

Mille nuovi beneficiari per il contributo solidarietà della Regione Siciliana