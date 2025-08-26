Tardino, “Il Mediterraneo deve essere crocevia di sviluppo”

“Dal meeting di Rimini una visione condivisa per il futuro del Mediterraneo. Con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola abbiamo brevemente ribadito un impegno chiaro: le infrastrutture siciliane non sono solo una priorità locale, ma un tassello strategico per l’intera Europa”.

Lo ha affermato il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, intervenuta al “Meeting per l’amicizia tra i popoli”, al panel “Italia hub del Mediterraneo: infrastrutture, innovazione e sostenibilità per i trasporti del futuro”, che aveva tra i relatori il viceministro Edoardo Rixi e dopo avere incontrato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

“Il Mediterraneo, da Malta alla Sicilia – ha aggiunto Tardino – deve essere crocevia di sviluppo, innovazione e relazioni internazionali. È questa la promessa che ci siamo scambiate come rappresentanti istituzionali: costruire un’Europa più vicina al Sud, più attenta alle sue potenzialità e più consapevole del suo ruolo geopolitico. Essere ascoltati, essere protagonisti: è questo che ci rende orgogliosi della nostra appartenenza”.