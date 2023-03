Favara, la lite finisce a pistolettate: un ferito e mille misteri

C’è un uomo ferito da arma da fuoco a Favara, episodio avvenuto poco fa in via Palermo, in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione molto sommaria e tutta da verificare, due giovani favaresi sono passati alle vie di fatto dopo un litigio per futili motivi. Uno dei contendenti, nel bel mezzo della lite ha estratto una pistola detenuta illegalmente per farsi giustizia sommaria sparando al rivale (contrariamente a quanto emerso nella prima fase di indagine secondo cui si sarebbe sparato ad una mano proprio nel momento dell’estrazione dell’arma). La ferita non sembra preoccupante – come sostengono i medici dell’ospedale San Giovanni di Dio che lo stanno curando.

Il ferito è Giovanni Scarabeo, 29 anni che poco prima aveva litigato con Nicolò Presti, 44 anni, presunto sparatore anch’esso fermato. Alla base del litigio l’uccisione di un gatto davanti l’abitazione dei contendenti.Con l’approfondimento delle indagini emergono nuove versioni riguardanti i fatti. Entrambi i contendenti negano di avere sparato e accusano il rivale di averlo fatto. Sulla scena del delitto anche una terza persona che avrebbe fatto sparire l’arma. E’ stato interrogato e rilasciato.La vicenda, come sembra ovvio, potrebbe avere ulteriori sviluppi. Sul fatto indagano i carabinieri della Tenenza di Favara coordinati dal provinciale di Agrigento che non hanno ancora trovato l’arma.