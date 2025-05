Messina Denaro, 35 incontri in due mesi con l’amante-insegnante 

Trentacinque in poco più di due mesi: tanti sarebbero gli incontri tra Matteo Messina Denaro e una delle sue amanti, Floriana Calcagno, finita in manette per favoreggiamento aggravato e da poco ai domiciliari su disposizione del gip. Risulta da una informativa dello Sco della polizia, depositata dai pm agli atti del procedimento contro la donna, che ha messo insieme i tabulati dei cellulari del boss e della Calcagno e le immagini delle videocamere di sorveglianza nel 2022 piazzate nel Trapanese proprio per catturare il capomafia.

Dall’indagine viene fuori che, a differenza da quel che ha raccontato la Calcagno, la frequentazione con Messina Denaro, ospite anche della sua casa al mare, erano tutto tranne che saltuarie. La donna, all’epoca insegnante, dopo la cattura del boss raccontò ai pm della relazione, sostenendo di aver appreso solo dopo il suo arresto la vera identità dell’amante che a lei si era presentato col nome di Francesco Salsi, medico in pensione. Le indagini hanno svelato altro. Calcagno, che il padrino aveva soprannominato “luce” – così scrive nel calendario in corrispondenza degli incontri con la professoressa- era abituale frequentatrice di Messina Denaro a cui più di una volta avrebbe anche recapitato dei pacchi.