Favara, “ladri visitano” fondo agricolo: bottino da 30 mila euro  

Ladri in azione in un fondo agricolo in contrada San Benedetto, territorio di Favara. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare un trattore, un rullo compattatore e un macchinario usato per imballare il fieno. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 30 mila euro. Il terreno agricolo è di proprietà di una trentenne di Favara.

La ragazza, fatta la scoperta, ha presentato una denuncia ai carabinieri della Tenenza di Favara. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Al via le indagini per fare luce su quanto accaduto. Da capire come i ladri, ben organizzati, siano riusciti indisturbati a portare via mezzi così pesanti.