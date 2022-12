Favara, omicidio del cardiologo Alaimo: disposta autopsia

Il sostituto procuratore Elenia Manno ha disposto l’autopsia sulla salma del cardiologo Gaetano Alaimo, 62 anni, ucciso martedì pomeriggio con un colpo di pistola esploso da un paziente nella sala d’attesa del poliambulatorio di via Bassanesi, a Favara. L’esame autoptico, necessario al fine di stabilire la causa specifica del decesso e per accertare eventuali elementi utili alle indagini, sarà eseguito sabato mattina dal medico legale Alberto Alongi. I familiari del cardiologo, individuati quali persone offese, sono rappresentati dall’avvocato Giuseppe Barba.

L’assassino dello stimato specialista è Adriano Vetro, 47 anni, bidello di Favara. L’uomo, difeso dall’avvocato Santo Lucia, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, porto illegale di arma e ricettazione. Vetro, arrestato dai carabinieri, ha confessato dopo un lungo interrogatorio. L’uomo ha anche indicato il possibile movente alla base del delitto che avrebbe indicato nella preoccupazione di non vedersi rinnovare la patente di guida. Il bidello ha utilizzato una pistola calibro 7,65 risultata rubata in provincia di Catania nel 1978. Questa mattina è prevista l’udienza di convalida del provvedimento. La Procura chiede la custodia cautelare in carcere.