Apertura

Ferita da colpo di pistola durante i festeggiamenti di Capodanno: 34enne in ospedale

La donna si trovava con amici e parenti nel salotto di casa quanto il proiettile rompendo i vetri della finestra l’ha raggiunta al collo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una donna di 34 anni è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco allo Zen durante i festeggiamenti di fine anno. La donna si trovava con amici e parenti nel salotto di casa quanto il proiettile rompendo i vetri della finestra l’ha raggiunta al collo. E’ stata trasportata all’ospedale di Villa Sofia dove è stata medicata e dimessa.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Quando i familiari sono tornati a casa hanno trovato altri vetri rotti come se qualcuno durante l’assenza dei familiari ha continuato a sparare contro le finestre.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Caltanissetta

Caltanissetta, la Questura sarà diretta dal Vicario Michele Emma
Sicilia

Giornalismo siciliano in lutto, è morto a 65 anni Corrado Maiorca
PRIMO PIANO

Sequestrati oltre 500 chili di fuochi d’artificio nascosti nel bagagliaio dell’auto: quattro denunciati
Apertura

Ferita da colpo di pistola durante i festeggiamenti di Capodanno: 34enne in ospedale
PRIMO PIANO

Niente medico durante la notte per i detenuti nel carcere di Sciacca, protesta il Sinappe
Apertura

Petardo gli esplode tra le mani, giovane licatese trasferito in ospedale
banner italpress istituzionale banner italpress tv