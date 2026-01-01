Sorpreso con la droga in auto pronta per lo spaccio: arrestato 27enne

Individuato, fermato ed arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò, questo è quanto accaduto ad un 27enne di Santa Maria di Licodia perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri di pattuglia sulla gazzella della Radiomobile infatti, intorno alle 15.30, stavano transitando lungo la Strada Eremiti quando hanno incrociato il giovane a bordo di una Fiat Panda, la stessa sulla quale solo alcuni giorni prima avevano arrestato un 36enne del posto, trovandolo in possesso di droga finalizzata allo spaccio. Hanno pertanto pensato bene di eseguire un controllo intimandogli l’alt, notando però sin da subito come l’atteggiamento del 27enne fosse “eccessivamente guardingo” e nervoso al loro operato. I Carabinieri hanno ben presto intuito quale fosse il motivo di così tanta “apprensione” del giovane perché l’abitacolo dell’autovettura, invero, era pervaso dal tipico odore resinoso della marijuana, elemento ulteriore questo che ha richiesto il loro accurato controllo anche sulla persona che, in effetti, ha poi confermato i loro sospetti.

Nonostante gli fosse stata fatta dai militari specifica richiesta di consegna di eventuale droga detenuta, il 27enne ha dichiarato loro di non avere alcunchè ma invero poi, sotto il pantalone della sua tuta, i Carabinieri hanno scovato un sacchetto con 7 bustine di plastica al suo interno, contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 60 grammi nonché la somma di 90,00 euro.

Emblematica inoltre la circostanza stante la quale il cellulare del giovane, posto sul sedile passeggero, continuava senza sosta a ricevere messaggi da varie utenze durante tutto il tempo resosi necessario per il controllo, verosimilmente da parte di acquirenti desiderosi di ricevere la consegna della droga.

L’arresto del 27enne, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.