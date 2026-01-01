Agrigento

Buon anno, Agrigento (foto e video)

Noemi è stata molto brava ed ha catturato l’attenzione del pubblico presente proponendo l’intero suo repertorio fatto di successi

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione



Agrigento ha salutato il 2024 e dato il benvenuto 2026 evento speciale di Capodanno organizzato dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento in collaborazione con Puntoeacapo Srl e BeLive Events e che ha avuto per protagonista principale la  cantante Noemi che ha incantato il pubblico  agrigentino accorso in massa in Piazza Marconi. Una serata magnifica trascorsa in allegria e gioia che è stata apprezzata da tutti. Noemi è stata molto brava ed ha catturato l’attenzione del pubblico presente proponendo, in oltre un’ora e mezza di spettacolo, l’intero repertorio, passato e presente, che le ha garantito il successo e l’affetto della gente. L’artista, ha animato molto la piazza, ha cantato le sue ultime canzoni e quelle più importanti che ha portato a Sanremo negli anni come “Sono solo parole”, “Se t’innamori muori”, “Vuoto a perdere”.

Ad animare ulteriormente il palco, precedendo la guest star,  sono statui Radio Time 90 e la band agrigentina Dixit, giovanissimi talenti che hanno recentemente vinto il prestigioso Cantagiro 2025.

Tutto è filato liscio come l’olio, imponente il servizio di sicurezza organizzato dalla questura e che ha coinvolto tutte le forze di polizia, disciplinato è stato il comportamento del pubblico presente che ha rafforzato la portata del concerto di Noemi e che si è posto come ambasciatore rispetto al neonato 2026 affidando messaggi di pace, serenità e gioia.

Buon anno, Agrigento.

Foto e video di Martina Fiorellis

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Buon anno, Agrigento (foto e video)
Agrigento

Comune di Agrigento, firmati i contratti di stabilizzazione e avviate le progressioni di carriera (ft)
Agrigento

Libero Consorzio comunale di Agrigento, il presidente Pendolino traccia il bilancio di fine anno
Agrigento

Capodanno senza botti, il sindaco Miccichè firma l’ordinanza che li vieta 
Apertura

La Sicilia accoglie il nuovo anno con tanta musica nelle piazze: Noemi ad Agrigento
Catania

Nel deposito aveva 108 chili di botti scaduti, denunciato commerciante
banner italpress istituzionale banner italpress tv