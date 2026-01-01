



Agrigento ha salutato il 2024 e dato il benvenuto 2026 evento speciale di Capodanno organizzato dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento in collaborazione con Puntoeacapo Srl e BeLive Events e che ha avuto per protagonista principale la cantante Noemi che ha incantato il pubblico agrigentino accorso in massa in Piazza Marconi. Una serata magnifica trascorsa in allegria e gioia che è stata apprezzata da tutti. Noemi è stata molto brava ed ha catturato l’attenzione del pubblico presente proponendo, in oltre un’ora e mezza di spettacolo, l’intero repertorio, passato e presente, che le ha garantito il successo e l’affetto della gente. L’artista, ha animato molto la piazza, ha cantato le sue ultime canzoni e quelle più importanti che ha portato a Sanremo negli anni come “Sono solo parole”, “Se t’innamori muori”, “Vuoto a perdere”.

Ad animare ulteriormente il palco, precedendo la guest star, sono statui Radio Time 90 e la band agrigentina Dixit, giovanissimi talenti che hanno recentemente vinto il prestigioso Cantagiro 2025.

Tutto è filato liscio come l’olio, imponente il servizio di sicurezza organizzato dalla questura e che ha coinvolto tutte le forze di polizia, disciplinato è stato il comportamento del pubblico presente che ha rafforzato la portata del concerto di Noemi e che si è posto come ambasciatore rispetto al neonato 2026 affidando messaggi di pace, serenità e gioia.

Buon anno, Agrigento.

Foto e video di Martina Fiorellis