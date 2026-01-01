Giornalismo siciliano in lutto, è morto a 65 anni Corrado Maiorca

Il giornalista Corrado Maiorca è morto nella notte all’ospedale di Siracusa, dov’era ricoverato. 65 anni, Maiorca aveva cominciato a occuparsi di cronaca giovanissimo, a 16 anni. E’ stato uno dei giornalisti di punta del Giornale di Sicilia e da vicecaporedattore ha coordinato anche le redazioni siciliane del GdS. Tra le sue collaborazioni, quelle con Il Corriere della Sera, Il Giorno, Il Corriere dello Sport.

E’ stato l’inventore di quello che, in via Lincoln, veniva chiamato “metodo Maiorca”: incentivare l’informazione dalle province per fare sentire il Giornale di Sicilia sempre più vicino alla gente e ai lettori. Il “metodo Maiorca” diede i risultati sperati e l’intuizione di Corrado Maiorca fu, ancora una volta, vincente.

Nel 2013 ha fondato il giornale on line Nuovo Sud. Con Corrado Maiorca il giornalismo siciliano perde uno dei suoi cronisti più validi, un collega che ha interpretato nel modo più autentico il lavoro di chi apprende notizie e le diffonde in maniera responsabile e corretta.