Tragedia nell’Agrigentino, 47enne salva le figlie da un incendio ma muore carbonizzato

Tragedia a Caltabellotta, nell’agrigentino. Un uomo di 47 anni – S. B. – è deceduto in seguito ad un incendio divampato all’intento della sua abitazione in via Cappuccini, nel centro del paese. Nel rogo, le cui cause sono ancora tutte da accertare, è rimasta ustionata anche la madre della vittima, salvata in extremis dal 47enne che è riuscito, prima di morire, a metterla in sicurezza trascinandola lontano dal fuoco.

Il padre, al momento dell’incendio, si trovava fuori.

L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Sciacca in attesa di essere trasferita in un altro nosocomio.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco che a fatica hanno spento il rogo. Presenti anche le forze dell’ordine ed il personale sanitario.