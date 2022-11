Forza Italia si spacca, due gruppi divisi all’Assemblea Regionale Siciliana

Forza Italia si spacca in due: doppio gruppo, doppio capogruppo. Miccicheiani contro schifaniani, a conferma delle tensioni forti tra gli azzurri. Del resto lo stesso commissario regionale di FI, Gianfranco Micciche’, nel giorno della prima seduta dell’Ars, lo scorso 10 novembre, aveva detto di non sentirsi parte della maggioranza. E oggi giorno di forti tensioni. Un quarto d’ora prima delle 18 dal ‘Coordinamento Sicilia’ arrivava la prima comunicazione firmata dal “capogruppo provvisorio” – cosi’ si definisce – Micciche’: Si e’ costituito oggi il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale siciliana composto dagli onorevoli: Tommaso Calderone, Nicola D’Agostino, Riccardo Gennuso, Michele Mancuso e Gianfranco Micciche'”. Intorno alle 19.30 ecco l’altra nota, dal ‘Gruppo FI Ars’ che rendeva conto della riunione, “dopo regolare convocazione”, presso la sede a Palazzo dei Normanni, del “gruppo parlamentare di Forza Italia, alla presenza di otto dei dieci aderenti: il presidente della Regione Renato Schifani e i parlamentari Edy Tamajo, Marco Falcone, Riccardo Gallo Afflitto, Luisa Lantieri, Margherita La Rocca Ruvolo, Gaspare Vitrano, Stefano Pellegrino, assenti Tommaso Calderone e Nicola D’Agostino”. Nessuna citazione per Micciche’. Il gruppo azzurro, “dopo un dibattito”, ha eletto “all’unanimita’” capogruppo Stefano Pellegrino.