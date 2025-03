Grave scontro auto-moto: 2 feriti (uno è grave)

Grave incidente in corso Argentina (Giummarella) a Licata. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 e uno scooter. Secondo le prime informazioni pare che i feriti siano due, uno è in gravi condizioni, quello a bordo dello scooter, serie ma non gravi le condizioni dell’autista della Fiat 500.

Tutti si trovano al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Ad occuparsi della dinamica dell’incidente stradale i Carabinieri della locale compagnia.