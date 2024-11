Grotte, rubati 300 litri di olio da un magazzino

Ladri in azione a Grotte. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione in un magazzino, di proprietà di un pensionato di 74 anni, in via Lincoln. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Una volta dentro, dopo aver rovistato, sono riusciti a portare via 300 litri di olio, una motosega e un abbattitore elettrico.

Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 5 mila euro. A fare la scoperta è stato il proprietario del garage a cui non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire agli autori del furto.