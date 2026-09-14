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Hybris, il fortino della droga a Licata: condanna definitiva per 29enne 

Sorriso è ritenuto uno dei “fedelissimi” di Michele Cavaleri, quest’ultimo ritenuto al vertice di un’associazione in grado di smerciare droga in mezza Sicilia

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna ad otto anni e due mesi di reclusione nei confronti di Angelo Sorriso, 29 anni, coinvolto nella maxi operazione Hybris su un vasto traffico di sostanze stupefacenti con epicentro a Licata. Lo ha stabilito la Cassazione rigettando il ricorso della difesa. Sorriso è ritenuto uno dei “fedelissimi” di Michele Cavaleri, quest’ultimo ritenuto al vertice di un’associazione in grado di smerciare droga in mezza Sicilia. giudici hanno inoltre disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata per un anno, con il divieto di espatrio e il ritiro della patente per 3 anni.

L’operazione Hybris scatta nel febbraio 2023 quando gli agenti della Squadra mobile di Agrigento eseguirono ben 25 arresti. L’ipotesi accusatoria – che ha retto finora in tutti i gradi di giudizio – sostiene l’esistenza e la piena operatività di un’associazione a delinquere dedita all’importazione, al trasporto e alla vendita di ingenti quantitativi di cocaina. La base operativa dell’associazione era il Bronx di Licata. Un intero quartiere che sembrava inespugnabile ma che invece è stato letteralmente scardinato da un’intensa attività investigativa durata quasi un anno e mezzo. Perché a controllare e monitorare ciò che avveniva nel quartiere non erano soltanto i poliziotti ma anche gli stessi indagati. Il gruppo, capeggiato e diretto da Michele Cavaleri, aveva infatti allestito un vero e proprio servizio di vigilanza sul territorio: telecamere installate nei vari punti di accesso oltre a vedette e sentinelle pronte a far scattare l’allarme all’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. E durante le indagini è emerso come il sodalizio controllasse, ad esempio, gli spostamenti delle pattuglie arrivando anche a contare le automobili e ipotizzare un blitz.

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