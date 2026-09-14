Agrigento

Allerta gialla nell’Agrigentino per rovesci e temporali

L'avviso della protezione civile è valido per la giornata di domani 15 settembre

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Per la giornata di domani, martedì 15 settembre, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico per alcune zone della Sicilia. Nelle prossime ore previsti dunque locali piogge e temporali anche nella provincia di Agrigento. L’avviso sarà valido, salvo nuovi aggiornamenti, dalle ore 00:00 alle 24:00.Durante i rovesci più intensi potrebbero verificarsi improvvisi accumuli d’acqua e disagi alla circolazione. Particolare attenzione è consigliata nei sottopassi, lungo le strade soggette ad allagamenti e nelle aree vicine a torrenti e corsi d’acqua.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, 15 condanne 
Agrigento

Incidente stradale in contrada Crocca: coinvolte due auto
Apertura

Così entrano droga e cellulari in carcere, il pentito svela: “Si individua l’agente più permeabile alle lusinghe..”
di Gabriele Terranova

L’inferno dei pitbull, combattimenti tra cani con bambini tra gli spettatori: 6 indagati
Apertura

Hybris, il fortino della droga a Licata: condanna definitiva per 29enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv