Allerta gialla nell’Agrigentino per rovesci e temporali

Per la giornata di domani, martedì 15 settembre, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico per alcune zone della Sicilia. Nelle prossime ore previsti dunque locali piogge e temporali anche nella provincia di Agrigento. L’avviso sarà valido, salvo nuovi aggiornamenti, dalle ore 00:00 alle 24:00.Durante i rovesci più intensi potrebbero verificarsi improvvisi accumuli d’acqua e disagi alla circolazione. Particolare attenzione è consigliata nei sottopassi, lungo le strade soggette ad allagamenti e nelle aree vicine a torrenti e corsi d’acqua.