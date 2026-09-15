Raid in un’azienda agricola, tagliati 65 tiranti di un vigneto

Raid in un’azienda agricola a Sambuca di Sicilia. Ignoti malviventi sono entrati in azione tagliando i tiranti metallici che sostenevano 65 filari di un vigneto. Il danno è ingente con quasi tutto il raccolto che è stato perso. Ad agire, quasi sicuramente, più persone. Il gesto ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione ma comunque gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi. La Procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta affidando le indagini ai carabinieri.