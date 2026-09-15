Favara

Tenta di aggredire rivale con una zappa, condanna definitiva per favarese

L’uomo avrebbe prima colpito il finestrino dell’auto all’interno del quale vi era la persona offesa e - in un secondo momento - avrebbe anche tentato di aggredirla con un attrezzo agricolo

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna a quattro mesi di reclusione per un 48enne di Favara accusato di aver tentato di aggredire il rivale con una zappa. I fatti risalgono al 2019. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima colpito il finestrino dell’auto all’interno del quale vi era la persona offesa e – in un secondo momento – avrebbe anche tentato di aggredirla con un attrezzo agricolo. La Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado del tribunale di Agrigento. I giudici ermellini hanno confermato poi il verdetto escludendo la riqualificazione del reato in danneggiamento ma anche la particolare tenuità del fatto. 

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