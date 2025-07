I clan di Villaseta e Porto Empedocle, al via udienza di convalida per 13 indagati 

Al via domani mattina le udienze di convalida del provvedimento di fermo che ha raggiunto nelle scorse ore 13 indagati coinvolti nell’ennesimo blitz dei carabinieri, il terzo in sei mesi, contro le cosche mafiose di Villaseta e Porto Empedocle. L’inchiesta – coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo – ipotizza un’alleanza tra le due cosche che, dopo iniziali frizioni, avrebbero stretto un patto in grado di mantenere saldi gli equilibri nel settore degli stupefacenti, suddiviso gli incassi e condiviso armi e uomini nel momento di imporre le proprie regole sul territorio.

Tredici le persone fermate dai carabinieri che compariranno nelle prossime ore per l’udienza di convalida: si tratta di James Burgio, 33 anni, di Porto Empedocle; Pietro Capraro, 40 anni, di Agrigento; Antoinino Crapa, 54 anni, di Favara; Stefano Fragapane, 33 anni, di Agrigento; Vincenzo Iacono, 48 anni, di Agrigento; Gaetano Licata, 42 anni, di Agrigento; Salvatore Lombardo, 37 anni, di Agrigento; Agostino Marrali, 29 anni, di Porto Empedocle; Salvatore Prestia, 45 anni, di Porto Empedocle; Simone Sciortino, 23 anni, di Agrigento; Calogero Segretario, 30 anni, di Agrigento; Cristian Terrana, 32 anni, di Agrigento; Alessandro Calogero Trupia, 36 anni, di Agrigento.

Ad undici dei tredici indagati viene contestato il reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso. Tra le contestazioni, a vario titolo, anche quelle di tentata estorsione, danneggiamento a seguito di incendio, porto e detenzione di arma sempre aggravati dal metodo mafioso.