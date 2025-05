Il meccanico che accoltellò i familiari, moglie e figli chiedono un risarcimento di 200 mila euro 

Duecentomila euro quale risarcimento del danno che serviranno esclusivamente per l’istruzione dei figli e la gestione familiare. È la richiesta avanzata dalle persone offese nel processo a carico di Daniele Alba, il meccanico trentacinquenne che nel maggio dello scorso anno accoltellò la moglie e i due figlioletti al culmine di un pomeriggio di follia a Cianciana. I familiari si sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Carlo D’Angelo e adesso chiedono il risarcimento per i fatti avvenuti in quel drammatico giorno. Daniele Alba si armò con un coltello e sferrò alcuni fendenti prima alla coniuge e in seguito anche ai due bambini. Il processo è in corso, con il rito abbreviato, davanti il giudice Dino Toscano.

La procura di Sciacca ha chiesto la condanna dell’imputato ad 8 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti. Il meccanico, inizialmente accusato anche di triplice omicidio e sequestro di persona, è stato ritenuto tramite perizia incapace di intendere e volere in quel momento e per questo motivo – soltanto per queste ipotesi di reato – è stato chiesto il non luogo a procedere. Il pubblico ministero ha però avanzato la proposta, una volta che Alba sconterà l’eventuale condanna, la misura di sicurezza di residenza per 10 anni in una Rems, la struttura dedicata a persone con disagi psichici che si sono macchiate di gravi crimini. Si torna in aula il 24 giugno per la sentenza.