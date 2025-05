Giro di Sicilia, domani la tappa Costa del Mito

Il Giro di Sicilia – Trofeo Piero Taruffi torna domani sulla Costa del Mito. La storica manifestazione dedicata alle auto d’epoca, giunta alla sua XXXIV edizione, stasera, 16 maggio toccherà Gela per le prove di abilità; sabato 17 maggio, attraverserà i luoghi simbolo di un tratto di Sicilia ricco di fascino classico, paesaggi spettacolari e testimonianze millenarie.

La giornata prenderà il via alle ore 8.30 da Marina di Butera, da dove oltre 200 equipaggi provenienti da tutto il mondo partiranno per una tappa che unisce cultura, motori e identità territoriale.

Il percorso prevede il passaggio e le soste nei centri di Palma di Montechiaro, presso la Valle dei Templi di Agrigento con visita guidata e prove di abilità nell’area di Casa Barbadoro – Diodoros, e a Porto Empedocle, dove gli equipaggi saranno accolti con un momento dedicato all’ospitalità siciliana.

Dopo la pausa pranzo, l’itinerario proseguirà lungo la costa verso la suggestiva Scala dei Turchi e farà tappa a Siculiana, dove è prevista una nuova accoglienza istituzionale. L’ultima parte del percorso condurrà i partecipanti al Parco Archeologico di Selinunte, per una visita culturale tra i templi dorici immersi nella luce del tramonto.

La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione del Trofeo Costa del Mito, prevista per le ore 19.00 all’Hotel Paradise Beach, alla presenza di autorità, rappresentanti istituzionali e organizzatori.

Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: «Il passaggio del Giro di Sicilia nei territori della Costa del Mito rappresenta una straordinaria occasione di visibilità internazionale per i nostri paesaggi e i nostri beni culturali. Accogliere centinaia di equipaggi in luoghi così emblematici rafforza l’identità di una destinazione che ha saputo coniugare tradizione, bellezza e ospitalità».

Antonino Auccello, presidente del Veteran Club Panormus, promotore del Giri di Sicilia, evidenzia il carattere inclusivo e divulgativo della manifestazione: «Si tratta di molto più di un raduno automobilistico: è un evento che avvicina il grande pubblico al patrimonio culturale della Sicilia, promuovendone la conoscenza in modo esperienziale e partecipativo. Un’occasione preziosa per turisti e appassionati di motori, ma anche per le comunità locali».

Il Giro di Sicilia 2025, che celebra quest’anno il 70° anniversario della vittoria di Piero Taruffi al volante di una Ferrari, conferma così il proprio ruolo di veicolo di promozione territoriale e culturale, capace di unire il fascino dei motori d’epoca all’unicità del paesaggio siciliano