La polizia nella sede di Aica, acquisiti documenti: l’inchiesta si allarga?

Non è ancora chiaro se ci sia un collegamento diretto ma la circostanza è certamente clamorosa. La Squadra mobile di Agrigento si è recata questa mattina nella sede di Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini, per acquisire fascicoli e documenti. La presenza dei poliziotti non è certamente passata inosservata.

Non si può escludere che la “visita” della polizia rappresenti un ulteriore tassello della delicata inchiesta della procura di Agrigento su un giro di mazzette e appalti pubblici. Certo è che tra le gare pubbliche finite nel mirino degli inquirenti c’è anche quella del rifacimento della rete idrica della Città dei templi di cui proprio Aica è stazione appaltante.