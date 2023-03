Il Parco Icori abbandonato da tutti, Codacons: “Adottiamolo e rendiamolo fruibile” (Video)

Il Parco Icori o dell’Addolorata rappresenta, insieme al parcheggio di piazzale Rosselli, una delle infrastrutture incompiute di Agrigento. Un grande parco che si affaccia sul mare, più volte inaugurato, non è mai stato fruibile, oggi rappresenta l’emblema di ciò che potrebbe portare valore al territorio e invece rimane abbandonato a se stesso, tra sporcizia, muri pericolanti, per non parlare dell’anfiteatro, che potrebbe ospitare dei concerti all’aperto, delle rappresentazioni teatrali, e invece versa in precarie condizioni a causa dell’incuria e del non uso. Le amministrazioni cambiano ma le sorti del Parco Icori no; nessun deputato regionale o nazionale si interessa di questa grande struttura che la Città dei Templi, tra le finaliste per l’ambito premio Capitale della Cultura, potrebbe sfruttare e soprattutto valorizzare anche in termine di sport, visto che all’interno è presente una pista da pattinaggio.

“Codacons si mette a disposizione a prendere in gestione il Parco Icori e ridare luce ad una bellissima struttura dimentica. Entro sei mesi lo metteremo a regime e lo renderemo agibile alla città”, dichiara Giuseppe Di Rosa responsabile regionale dipartimento Trasparenza enti locali Codacons che ha già effettuato sopralluogo con tecnici di fiducia e sarebbe disponibile ad effettuare tutti i lavori per al fruizione a proprie spese del parco.

“E’ una città che non programma, si spendono i soldi per feste e festini, quando invece si può e si deve investire in una struttura come questa che sicuramente si apre a tantissime necessità che la città non ha. Non mi rendo conto, continua Di Rosa, come deputati nazionali e regionali non si spendano per questa struttura. La città ha bisogno di un parco del genere, che ha tutte le potenzialità per diventare il fiore all’occhiello di Agrigento”. Un luogo visitato ed apprezzato, da giovani e da sportivi, nonostante il degrado; di fatti molti cittadini si recano in uno degli accessi del parco per scaricare rifiuti di ogni tipo, dagli scarti edili ad arredamento o elettrodomestici. “Si deve provvedere ad una bonifica dell’area, la gente, senza nessun controllo dell’area, continua ad abbandonare i rifiuti indisturbati. Bisogna intervenire e ripeto, il Codacons, se l’Amministrazione lo vorrà, noi siamo disposti a prenderlo in gestione”; ha concluso il responsabile Codacons Di Rosa.