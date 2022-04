Il presidente Mattarella a Messina: “Quotidiani locali rendono salda l’informazione”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e’ arrivato a Messina per partecipare alle iniziative per i 70 anni della Gazzetta del Sud e i 50 anni della Fondazione Bonino Pulejo. Il Capo dello Stato ricevera’ il premio internazionale Bonino Pulejo al Teatro Vittorio Emanuele dove sono state allestite due mostre e dove ci sara’ un concerto dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano

“Difronte a propalazione di notizie false, di scenari complottistici e di teorie anti scientifiche il sistema informativo del nostro Paese ha svolto un’importante funzione per sorreggere la buona conoscenza. Se non fosse stato per la comunita’ scientifica che ci ha consegnato in breve tempo strumenti efficaci contro la pandemia noi oggi non potremmo essere qui perche’ l’ondata di contagi ancora presente non avrebbe gli effetti limitati che ha e probabilmente avrebbe effetti devastanti sull’economia del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo a Messina il premio internazionale Bonino Pulejo nell’ambito delle iniziative per i 50 anni della Fondazione e i 70 anni della Gazzetta del Sud.

Il “fondamentale, importante e prezioso ruolo degli organi di informazione” e’ sottolineato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo a Messina il premio internazionale Bonino Pulejo. “Lo stiamo vedendo adesso – aggiunge – con lo scenario inatteso e imprevedibile di guerra nel nostro Continente. Vi si agitano anche tentavi di notizie false, di nascondere la verita’, la realta’ e i fatti. L’importanza di organi indipendenti si manifesta ancora una volta fondamentale. Un sistema informativo che non si preclude alcuna voce, ma non subisce i falsi, sa informare con capacita’ critica i lettori su fatti e realtà'”.

“Non credevo di ricevere questo premio da presidente della Repubblica, ma da senatore a vita, ma il fatto di essere qui a Messina da capo dello Stato mi da’ l’opportunita’ di ribadire l’importanza di investire nel Sud e nell’informazione di qualita’, ma soprattutto dimostrare la gratitudine nei confronti della Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo per il riconoscimento che hanno voluto assegnarmi”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il premio internazionale Bonino Pulejo nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni della Fondazione e dei 70 anni della Gazzetta del Sud. “Guida il Paese con equilibrio, coerenza, fermezza e intensa passione – si legge nella motivazione del premio consegnato al Capo dello Stato – un siciliano specchio della Costituzione, capace di conquistare il cuore degli italiani. Con autorevolezza promuove i valori della coesione, del Paese, delle liberta’ individuali in armonia con gli interessi della comunita’ dell’Unita’ dell’Europa. Con il suo operato contribuisce a consolidare, in tempi difficilissimi il prestigio e la Repubblica sulla scena internazionale”.

“Questa veste – ha detto il presidente Mattarella – mi consente di sottolineare in maniera significativa l’importanza della ricorrenza che oggi celebriamo: i 50 anni della Fondazione Bonino Pulejo e i 70 anni della Gazzetta del Sud. Desidero ringraziare la Fondazione per l’attivita’ cosi’ importante e preziosa che svolge particolarmente con l’impegno nella formazione dei giovani. Questo tema in questo momento, in questo periodo nel quale siamo impegnati con il Paino nazionale di ripresa e resilienza in una storica opportunita’ di rendere piu’ moderno ed efficiente il sistema di questo Paese, questo impegno per i giovani e il Meridione e’ particolarmente importante. Ed e’ di particolare importanza – ha aggiunto – con un Meridione che si rilancia attraverso i suoi giovani il nostro Paese puo’ rendersi completamente e compiutamente piu’ moderno. Ringrazio la Fondazione anche per il suo versante editoriale che unisce Calabria e Sicilia. Con la Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia vi e’ una manifestazione di cosa vuol dire un’attivita’ di azienda editoriale sana e indipendente. Questo e’ particolarmente rilevante e vorrei sottolinearlo – ha osservato Mattarella – perche’ aziende editoriali solide ed indipendenti rappresentano una ricchezza per il nostro sistema informativo. La Gazzetta compie 70 anni manifestando ogni giorno un legame che la rende protagonista nel rapporto con le comunita’ dei territori a cui si rivolge, registrando allo stesso tempo la grande fiducia nei suoi confronti da parte dei lettori”.

“Va sottolineato come la presenza di testate di quotidiani radicati nel territorio con un forte rapporto con le comunita’ territoriali rendono piu’ saldo il sistema informativo del nostro Paese e sono un presidio di democrazia e partecipazione. Questa attivita’ del mondo giornalistico, del mondo dell’informazione sottolinea ogni giorno in piu’ l’importanza della sua indipendenza. Lo abbiamo visto in ogni circostanza in cui le vicende degli avvenimenti pongono delle sfide alla coscienza del Paese, del mondo, a ciascuno di noi”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il premio internazionale Bonino Pulejo nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni della Fondazione e dei 70 anni della Gazzetta del Sud.