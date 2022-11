Immigrazione: altri due sbarchi a Lampedusa

Due sbarchi sono stati registrati nel pomeriggio a Lampedusa.

Il primo è avvenuto attorno alle 16 e ha portato sull’Isola 42 migrati di varie nazionalità.

Il secondo ha invece una storia più complessa. C’è stato un soccorso in mare sollecitato da Alarm Phone che sosteneva che l’imbarcazione con 32 bengalesi a bordo era in difficoltà. C’era anche un morto a bordo e occorreva intervenire con urgenza. Sono stati intercettati da un gommone della Guardia di Finanza che li ha trasbordati e portati al molo Favaloro. Ma del morto nessuna traccia. Si vuole ora capire se è stata una informazione falsata per sollecitare i soccorsi o perché la vittima è caduta in mare.