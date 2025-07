A Siculiana al via l’Estate Mediterranea: tanti appuntamenti dal 18 luglio al 29 agosto

Prende il via venerdì 18 luglio l’Estate Mediterranea 2025, il programma degli eventi estivi promossi dal Comune di Siculiana. Un cartellone ricco di appuntamenti, dal teatro alla musica, dall’arte alle tradizioni popolari. Oltre 30 serate tra il centro storico e il borgo marinaro di Siculiana Marina. Una rassegna pensata per coinvolgere famiglie, giovani, turisti, residenti e visitatori di ogni età, che unisce, ai momenti di intrattenimento, identità, memoria e tradizioni popolari.

Il programma prevede, oltre agli spettacoli, diversi servizi per residenti e turisti: anziani in prima fila, un servizio di assistenza per consentire la partecipazione agli eventi degli ultra settantenni; ludoteca sotto le stelle, ogni sera dalle 21 alle 24 con attività rivolta ai minori per far vivere alle famiglie le serate in tranquillità. Ancora: “Un mare di inclusione”, dal lunedì al venerdì, nella spiaggia di Siculiana Marina, assistenza e animazione per le persone con disabilità; “Un’estate differente” e “No cicche”, progetti di sensibilizzazione in spiaggia contro l’abbandono dei rifiuti.

“L’Estate Mediterranea – dichiara il sindaco Peppe Zambito – è una proposta che coniuga lo svago con la cultura, è un cartellone di eventi per tutti oltre che l’occasione per riscoprire le nostre tradizioni e valorizzare la bellezza del territorio. Sono molto soddisfatto del coinvolgimento delle associazioni e dei tanti giovani impegnati nelle varie attività per garantire un’accoglienza turistica di qualità”.

Da segnalare nel borgo marinaro il “Mercato di Kalat” con la promozione dei prodotti del territorio, dell’artigianato e della creatività.

Tutti i fine settimana, dalle 21 alle 24, tornano i “Weekend’Arte” con un itinerario di luoghi da visitare: dal Santuario a Palazzo Agnello, dal museo MeTe alla mostra-museo ASTRO dedicata ad Ayrton Senna, con l’allestimento di mostre e degustazioni. Tutte le informazioni sugli eventi e i servizi sul sito siculianaturistica.it.