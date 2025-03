In auto con 40 chili di droga, sì all’estradizione: empedoclino sarà consegnato a Malta

Il ristoratore empedoclino Domenico Galante, 51 anni, sarà consegnato alle autorità maltesi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rigettando il ricorso che aveva avanzato la difesa dell’uomo, confermando così quanto sancito in precedenza dalla Corte di appello. Il tribunale di Malta due mesi fa aveva spiccato un mandato di cattura nei confronti dell’empedoclino, accusato di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La vicenda risale alla fine del 2019 quando Galante venne arrestato insieme a Giuseppe Vecchia, nella città di Swieqi a Malta. Viaggiavano in auto con 40 kg di cannabis suddivisa in 14 scatole. “L’estradizione è subordinata alla restituzione del consegnando all’esito del processo svolto nei suoi confronti per consentirgli di scontare in Italia l’eventuale pena irrogata ai suoi danni” scrive la Cassazione.