In fiamme l’auto di un disoccupato a Favara, indagini 

Notte di fuoco a Favara. L’automobile di proprietà di un trentasettenne disoccupato del posto è stata danneggiata da un incendio. Il rogo è avvenuto in via Bersagliere Urso. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato fiamme e fumo in strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non sarebbero state ritrovate tracce di liquido infiammabile. Al via le indagini dei carabinieri per stabilire con certezza le cause del rogo che ha divorato la Fiat Punto del trentasettenne.