Incidente stradale a Palma di Montechiaro, insegnante in gravi condizioni 

Un brutto incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la strada statale 115, all’ingresso di Palma di Montechiaro. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda e una Audi Q5. Ad avere la peggio è stato il conducente del primo veicolo, un insegnante cinquantenne di Palma di Montechiaro.

L’uomo, dopo un primo ricovero all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, è stato trasferito al Villa Sofia di Palermo. La prognosi è riservata. L’insegnante ha riportato gravi traumi sparsi e lesioni alla spalla, alle costole e ad un piede. Ad occuparsi dei rilievi, utili a ricostruire l’esatta dinamica, sono i poliziotti.