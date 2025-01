Incidente stradale a Porto Empedocle, due feriti 

È di due feriti, per fortuna non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili. Si tratta di una Fiat Punto e una Peugeot. Lo scontro si è verificato nei pressi del quartiere Ciuccafa.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato, i vigili del fuoco del comando provinciale e il personale sanitario. Due le persone ferite in maniera lieve. Entrambi verranno comunque sottoposti alle cure mediche del caso.