Incidente sul lavoro a Porto Empedocle, operaio trasferito in ospedale in codice giallo

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Porto Empedocle. Un giovane operaio, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato tra la motrice e il rimorchio di un mezzo pesante. Il fatto è avvenuto nello spiazzale di una ditta.

L’uomo è rimasto ferito ad una gamba ma, secondo prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasferito il malcapitato in ospedale in codice giallo. Presenti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.