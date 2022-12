Intimidazione a Palma: discoteca nel mirino

Intimidazione oggi a Palma di Montechiaro ai danni di una struttura ricettiva sita nella zona del Castello in località Capreria.

Sul cancello della struttura ricettiva con annessa discoteca (Saudade) è stato collocato un cartello con la scritta “boom” posta sotto il disegno di una croce vergata con una bomboletta spray rossa.

Sul posto mentre scriviamo sono in azione i carabinieri ed i Vigili del fuoco che stanno facendo un sopralluogo per controllare palmo per palmo l’area ed eventualmente bonificarla. Sul luogo del rinvenimento del messaggio intimidatorio sono presenti decine e decine di curiosi.

Le indagini sono state prontamente avviate e si sta cercando di capire la matrice dell’atto intimidatorio.

La struttura ricettiva – appartamenti, mini appartamenti da affittare – era chiusa da tempo e in questi luoghi insiste la discoteca Saudade che dovrebbe essere il vero obiettivo degli intimidatori tenuto conto che proprio stasera è previsto il tradizionale veglione di Capodanno che ha fatto registrare centinaia e centinaia di prenotazioni.

La festa di fine anno, terminati i controlli ad opera di artificieri dei carabinieri e Vigili del fuoco, per volontà degli organizzatori (imprenditori palmesi che hanno preso in affitto la struttura) si terrà regolarmente.

La Procura della Repubblica di Agrigento prontamente avvertita sta seguendo con la massima attenzione l’evoluzione dell’intera vicenda.