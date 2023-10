Irregolarità in cantieri, denunciati due imprenditori agrigentini: oltre 10 mila euro di multa

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nei cantieri edili della provincia di Agrigento. I militari dell’Arma, insieme ai colleghi della Compagnia di Sciacca, ne hanno ispezionati due tra Lucca Sicula e Villafranca Sicula. Il bilancio è di due imprenditori denunciati e sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro.

Il primo accertamento è avvenuto a Lucca Sicula. Un imprenditore di 44 anni di Ribera è stato denunciato per non aver predisposto il parapetto nelle scale fisse in muratura. I carabinieri hanno anche avviato la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi carenze in tema di sicurezza sul lavoro. La seconda ispezione è avvenuta a Villafranca Sicula dove un imprenditore di 42 anni di Sciacca è stato denunciato per irregolarità riguardanti il Piano di montaggio e uso dei ponteggi.